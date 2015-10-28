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طيران التحالف العربى يدمر آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح فى مأرب

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طيران التحالف العربى يدمر آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح فى مأرب طيران التحالف العربى يدمر آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح فى مأرب

>شن طيران التحالف العربى بقيادة ، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى محافظة مأرب(173) كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة ، إن طيران التحالف شن غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح فى منطقتى "وادى نوع" و "المطار" بمديرية صرواح، غربى المحافظة، ومديرية "المخدرة" شمال غرب مأرب.

وأضافت المصادر، أن تلك الغارات أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وعربة تحمل منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للحوثيين وقوات صالح، ولم يتسن الحصول على إحصائية محددة لعدد الضحايا جراء تلك الغارات.

وأشارت ذات المصادر أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح، إصابة احدهم خطيرة، اليوم جراء انفجار لغم ارضى "زرعه الحوثيون وقوات صالح" فى منطقة "الجفينة" غربى مدينة مأرب.
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مصر 365

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