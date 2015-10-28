الصحة الفلسطينية: شهيد و7 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب إسلام رفيق حماد اعبيدو (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة تل أرميدة وسط مدينة الخليل، فيما أصيب 7 مواطنين بجروح برصاص الاحتلال.

وأضافت الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من تقديم العلاج اللازم للشاب اعبيدو، وتركته ينزف فى المكان، إلى أن استشهد ليرتفع عدد شهداء الخليل خلال 72 ساعة إلى 7 شهداء.

وأصيب 7 مواطنين فى مواجهات فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشرق البريج.

وأصيب طفلان بالرصاص الحى فى مدينة الخليل، أحدهما استقرت الرصاصة فى مفصل الساق والحوض، وأدخل إلى غرفة العمليات، والآخر أصيب برصاصة فى الساق، كما أصيب مواطن بالرصاص المطاطى، وأدخلوا مستشفى الخليل الحكومى لتلقى العلاج.

وفى بيت لحم أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى منطقة بيت فجار، وجرى نقله لمستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب شاب آخر برضوض نتيجة اعتداء قوات الاحتلال على شاب من تقوع.

وأصيب شابان بالرصاص الحى بأقدامهما في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج بقطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الشهداء منذ بداية أكتوبر ارتفعت إلى 65 شهيداً، مضيفة أن من بين الشهداء 14 طفلاً، أكبرهم 17 عاماً وأصغرهم طفلة لم تتجاوز العامين