صور | انخفاض اعداد الناخبين بلجان قرية «ضحايا حريق عمان» بأسيوط لإنشغالهم بالعزاء

شهدت لجان قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط انخفاضًا في اعداد الناخبين على اللجان خلال أيام الاعادة بسبب حالة الحزن التي خيمت على أهالي القرية، ومشاركة الآلاف منهم في تشييع جثامين 5 مواطنين من أهالي القرية لقوا مصرعهم بحريق عمان بالأردن اول امس.

> ويوجد بالقرية لجنتين هم دير الجنادلة الابتدائية المشتركة ودير الجنادلة الاعدادية بنين بإجمالي عدد الناخبين 9 الآلاف ناخب من الذكور والاناث، وذلك ضمن لجان الدائرة التاسعة “صدفا والغنايم” وتجرى الإعادة فيها بين 4 مرشحين على مقعدين، هم محمد على عمر رشوان، والحسيني عيسى جلال أحمد، وممتاز محمد عامر دسوقي، وعلاء الدين إسماعيل عبد الغني عواجه.

> يبلغ إجمالي عدد الأصوات المقيدة باللجنة العامة للانتخابات بمركز الغنايم 70 ألفًا و604 أصوات، و100 ألف و477 صوتًا بصدفا، بإجمالي 171 ألفا و81 صوتًا.