دعوى قضائية ضد «ابل» بسبب خاصية الاتصال بالانترنت على هواتفها

تواجه الشركة الأمريكية عملاقة التكنولوجيا “أبل”، دعوى قضائية في الولايات المتحدة بسبب خاصية على هواتفها تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت عبر شريحة الهاتف.

وفوجئ العديد من المستخدمين بأن هذه الخاصية يتم تفعيلها عندما تضعف إشارة الاتصال اللاسلكي عبر الانترنت من خلال أجهزة الـ “واي فاي”.

وأتاحت الشركة خاصية “Wi-fi Assist” للمرة الأولى في نظام التشغيل “iOS9″ لتمكين الأجهزة من الانتقال بشكل تلقائي إلى الاتصال بالانترنت عبر شريحة الهاتف، عندما لا يمكن الاتصال عبر أجهزة الـ “واي فاي”.

ولذا رُفعت دعوى قضائية ضد الشركة في الولايات المتحدة، حيث يقول بعض المستخدمين إنهم تكبدوا بسبب تلك الخاصية نفقات كبيرة في شكل سداد فواتير الإنترنت عبر هواتفهم.

و صُممت خاصية Wi-fi Assist لتوفر للمستخدمين اتصالا مستمرا بالإنترنت حال ابتعادهم عن المكان الذي توجد به شبكة “واي فاي” أو إذا ضعف الاتصال بهذه الشبكة.

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الشركة لم تشرح بصورة مناسبة العواقب المحتملة للخاصية التي ثبتتها في هواتفها.

ويحذر موقع الدعم الفني التابع لأبل في الوقت الحالي مستخدمي هواتف الشركة من أنهم “قد يستهلكون بيانات إنترنت أكثر” إذا تركوا هذه الخاصية مُفعّلة.

ويقول الموقع إن “أغلب المستخدمين سوف يكون الاستهلاك بالنسبة إليهم أعلى بقليل مما اعتادوا عليه”.

وقال دانييل غليسون، محلل تكنولوجيا الهواتف الذكية: “كان من الممكن أن تضع أبل تنويها على الهاتف يتضمن شرح هذا التغيير”.

المصدر:BBC