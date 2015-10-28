سجق الشارع يسبب السرطان.. اعرفى الطريقة واعمليه فى البيت

هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعشقون السجق البلدى، وهو أحد أنواع اللحوم المصنعة، التى أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، ومن أهم أسباب الإصابة بالسرطان.

فى هذا السياق، أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن السجق يعد من أنواع اللحوم المصنعة التى تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين نتيجة إلى احتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة والألوان ومكسبات الطعام.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية أن الأشياء المضافة كالمواد الحافظة ومكسبات اللون، على السجق تساهم بشكل كبير فى الإصابة بالعديد من الأمراض كالسرطان والعقم وغيرها من أمراض خطيرة.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن أن تقوم ربة البيت بصنع السجق البلدى فى المنزل لأسرتها وحمايتهم من أضرار الشارع.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد السجق البلدى فى المنزل، ومنها:

>المكونات:

>1-كيلو من الممبار الضانى.

>2-نصف كيلو من اللحم المفروم قليل الدهون.

>3-كوب من البرغل الناعم.

>4-بصلة كبيرة.

>5-فصان من الثوم.

>6-نصف ملعقة من القرفة.

>7-فصان من القرنفل.

>8- نصف ملعقة من البابريكا.

>9-ملعقة من الملح.

>1-يتم تنظيف الممبار جيدا بوضعه فى ماء وملح وخل، ثم يتم غسله جيدا وتركه حتى يتخلص من المياه.

2-يتم بشر البصلة وفرم الثوم، ثم يوضع اللحم المفروم مع البصل والثوم والبرغل والتوابل، القرفة والببريكا والملح والقرنفل، ودمجها جميعا.

3-يتم حشو الممبار بالخلطة السابقة، وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

4- ثم يتم غلى الماء على النار، وسلقه فيها، يتم وضعه فى صينية ودهنه بالقليل من السمن أو الزيت، ووضعه فى الفرن حتى يطهى.