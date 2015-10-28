للسيدات ماتصدقيش.. الفياجرا الحريمى مش زى الرجالى

لعقود طويلة تربع قرص الفياجرا الازرق كأقوى منشط جنسى للرجال، فقد حاز العقار على شهرة منقطعة النظير لا يضاهيه فيها أى عقار آخر، مؤخرا بدأ طرح قرص مشابه لعلاج المشاكل الجنسية للنساء، وهو ما عرف بالفياجرا الحريمى فى محاولة للتقرب من شهرة الحبة الزرقاء.

تلقيبها بالفياجرا النسائية ما هو إلا وسيلة دعائية لا تمت للواقع بصلة، فطريقة عمل عقار الفياجرا الاصلى تختلف بصورة كبيرة عن تلك الأقراص.

هذا ما أكد عليه أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله، فالفياجرا المستخدمة لعلاج مشاكل الضعف الجنسى عند الرجال تعمل من خلال زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية للرجل، مما يؤدى إلى زيادة قوة انتصاب العضو الذكرى وزيادة مدة انتصابه أيضا.

لذا فهى تعد علاجا فعالا وذا أهمية فى علاج العديد من حالات سرعة القذف وضعف الانتصاب، وخاصة تلك التى يعانى منها أصحاب الأمراض المزمنة كمرض السكر.

فيما يؤكد استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا أن طريقة عمل الفياجرا الخاصة بالرجال تعد أكثر أمانا، فهى لا تؤثر على عمل المخ وعملياته الحيوية وتعتمد فى عملها أكثر على زيادة تدفق الدم، دون المساس بهرمونات المخ وهرمونات الحالة النفسية، التى تعتمد عليها الأقراص الجديدة الخاصة بالنساء.

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