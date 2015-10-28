صور | محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين ضحايا «جمرك عمان» ويصرف معاش لأسرهم

شارك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في تشييع جثامين 5 مواطنين من أبناء قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم والذين لقوا مصرعهم في حادث الانفجار الذي وقع أول أمس بجمرك عمان بالأردن، وأسفر عن مصرع ثمانية أشخاص (من بينهم 5 مصريين) وإصابة 12 آخرين من بينهم 8 مصريين ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

> وأصدر المحافظ تعليماته للقيادات التنفيذية بمركز الغنايم بتقديم المساعدة والرعاية لأسر المتوفيين والمصابين مقدمًا خالص تعازيه لأسر المتوفيين داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

> كانت جثامين الضحايا المصريين المتوفين قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مسقط رأسهم بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغناي .

> والمتوفون هم فارس زيدان رمضان، وهمام إمام عبدالمعتمد، ونبهان محمد عبدالعليم، وسعد الجبري محمد، وأحمد جمال أحمد ، كما أصيب كل من فتحي دياب السيد، وحسين إمام عبدالعليم ومحمد إمام عبدالمعتمد، وتيسير إمام عبدالعليم، وعبدالستار عبدالحليم، وأحمد إمام وعبدالعليم محمد عبدالعليم، بجروح متوسطة ويتلقون العلاج بمستشفيات الأردن.

> من جانبه أوضح محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أنه سيتم صرف معاش ضمان اجتماعي بصورة عاجلة لاسر المتوفيين بناءاً على تعليمات الوزارة، وبحث احتياجاتهم وتقديم أوجه المساعدات المختلفة للتخفيف من آثار الحادث.