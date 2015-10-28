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غرفة عمليات الأقصر تواصل متابعة الانتخابات البرلمانية

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غرفة عمليات الأقصر تواصل متابعة الانتخابات البرلمانية غرفة عمليات الأقصر تواصل متابعة الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

واصل مركز عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر عمله حتي اخر أيام جولة الإعادة حيث قامت الغرفة برصد ما ينشر في وسائل الأعلام وتلقي الأستفسارات فضلا عن تصحيح المعلومات والبيانات المتداولة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية بكافة لجان محافظة الأقصر.

وقام المركز بمتابعة الأحصائيات والأرقام الخاصة بنسب المصوتين ومدي الاقبال علي اللجان وكذلك تلقي البلاغات واخطار اللجنة المشرفة علي الانتخابات بها.

وتمكن مركز العمليات علي مدار اربعة ايام من بداية الانتخابات وحتي جولة الاعادة من متابعة ما يحدث داخل اللجان وتوثيقه بالصور والفيديو وكذلك ارسال البيانات الصحفية للمراسلين ووسائل الاعلام والرد علي ما يثار من شائعات واخبار متداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي فور رصد الحدث .

وكان محافظ الأقصر محمد بدر قد كلف العميد احمد طارق بتشكيل مركز عمليات لمتابعة الانتخابات بالاقصر بإشراف اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر حيث ضم مركز العمليات كلا من ادارات المتابعة والادارة المركزية للمعلومات وممثلين عن مديريات الصحة والاسعاف والتموين والحماية المدنية بمشاركة القوات المسلحة والشرطة.

 

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