“البورصة”تخسر 4.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، على تراجع جماعى متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى451,1 مليار جنيه مقابل 455,6 مليار جنيه إغلاق أمس.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 7479.59 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.4 % ليصل إلى مستوى 395.89 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100″، الأوسع نطاقًا 0.77% ليصل إلى مستوى 849.11 نقطة.