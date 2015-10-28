«الاتصالات»: توقيع اتفاقيات لتفعيل 52 نادي تكنولوجيا معلومات في 20 محافظة

شهدت القرية الذكية، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين محافظة الجيزة ويمثلها جهاز رعاية وتشغيل الشباب و18 مؤسسة غير ربحية لإنشاء وتفعيل 52 نادي تكنولوجيا داخل مؤسساتهم المنتشرة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

تأتى هذه الاتفاقيات استمراراً لتطبيق الاستراتيجية الجديدة لنوادي تكنولوجيا المعلومات الثابتة والمتنقلة، وتفعيل دورها في التنمية المجتمعية برعاية ومتابعة الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك انطلاقًا من الاستراتيجية العامة لوزارة الاتصالات والمعلومات، والتي تهدف الى بناء مجتمع معرفي متكامل من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والتكامل في اتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فئات المجتمع.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لنوادي تكنولوجيا المعلومات الى رفع بناء القدرات المؤسسية للمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعاملين بها والتي تتبنى احتضان نوادي التكنولوجيا، هذا بالإضافة الى دورها الاساسي في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز البنية التكنولوجية ورفع الوعى المجتمعي لجميع أفراد المجتمع وخاصة الشباب من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية والتطبيقات التكنولوجية والخدمات المحفزة للإبداع والابتكار التي تضمن لهذه النوادي موردًا ماليًا يضمن استدامتها ويحقق التنمية المجتمعية الشاملة. وذلك بهدف رفع الكفاءة والجاهزية للشباب، وإعدادهم لسوق العمل عن طريق تعميق معرفتهم بتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وصرحت الدكتورة هدى دحروج القائم بأعمال الادارة المركزية للتنمية المجتمعية بأن سرعة المتغيرات التكنولوجية على الساحة العالمية والاقليمية والمحلية تفرض علينا فرص وتحديات كبيرة فعلى الجانب الإيجابي نجد تعاظم دور التشارك المعرفي والتعليم المستمر في بناء اقتصاديات المعرفة أكثر من ذي قبل وأصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال الساعد الأهم الذي يحمل ويدفع مسارات التنمية ليؤثر من خلالها على المجتمع بشرائحه المختلفة خاصةً فئة الشباب وتوفير فرص عمل موائمة لعصر المعرفة، كما أن جميع المنشآت وأصحاب المصالح والأطراف المعنية أصبحوا على دراية متزايدة أيضاً بالمسؤولية المجتمعية وانها تعد من أهم عناصر الإسهام في التنمية المستدامة. وهو ما دفعنا الى مزيد من التخطيط لإيجاد نموذج فعال للوصول والنفاذ بها الى المجتمع بكل فئاته ألا وهو نموذج نادى التكنولوجيا.

ويمثل نادى التكنولوجيا في استراتيجية الادارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقطة مركزية تتشارك وتتضافر فيه جهود وخدمات مؤسسات حكومية ومدنية وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية مثل: شركة ميكروسوفت مصر، وسيسكو، واى بي ام، واوراكل بما لها من مساهمات في تطوير المناهج والمواد التدريبية المقدمة لمختلف فئات المجتمع المصري. وكذلك استخدام اليات جديدة في الدعم والتوجيه والمتابعة.

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء نوادي تكنولوجيا المعلومات كان قد بدأ تنفيذه منذ عام 2000 ضمن الخطة القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الانتهاء من انشاء نحو 2163 نادى تكنولوجيا معلومات في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع قصور الثقافة والجامعات ومراكز الشباب وغيرها من منظمات المجتمع المدني.