أنباء سعيدة في ريال مدريد.. عودة جيمس رودريجيز وبنزيمة وبيبي

(إفي): عاد الكولومبي جيمس رودريجيز والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي بيبي وألفارو أربيلوا للتدريبات الجماعية لفريقهم ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدرب الفريق رافائيل بينيتث.

وبعد أن حصل لاعبو الملكي على راحة لمدة يومين بعد فوزهم على سلتا فيجو بثلاثة أهداف لواحد السبت في الجولة التاسعة من الليجا، أجروا اليوم مرانا مغلقا استعدادا لمواجهة لاس بالماس السبت المقبل في نفس البطولة.

وأشار موقع الريال إلى أن تدريبات اليوم شارك فيها أيضا الصاعدون كاستيو ماركوس يورينتي وإنزو وخوسيه كارلوس لازو ومارتن أوديجارد وبورخا مايورال.

وشارك أربيلوا وجيمس رودريجيز في جزء من المران ثم أجريا تدريبات منفردة بالكرة.

وأجرى الكرواتي لوكا مودريتش مرانا منفردا، فيما تدرب الويلزي جاريث بيل وداني كارباخال والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس داخل منشآت النادي، بحسب ما قاله الريال على موقعه.

ويتصدر الفريق الملكي الليجا برصيد 21 نقطة بالتساوي مع برشلونة، الذي سيواجهه في لقاء الكلاسيكو يوم 21 نوفمبر المقبل.