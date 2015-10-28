فلاميني لزملائه: انسوا مباراة شيفيلد

طالب ماتيو فلاميني لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي زملائه بنسيان مباراة شيفيلد يونايتد والخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرى فلاميني أن الفوز على سوانزي سيتي في الجولة القادمة من الدوري سيكون كفيلا بنسيان الخروج المبكر من الكأس.

فلاميني قال في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي: "رغم أن الخروج أمرا سيء، إلا أنه سيريحنا قليلا لأن جدول الفريق مزدحما بالمباريات".

فلاميني أتبع "لابد أن ننسى تلك المباراة ونخرجها من حساباتنا، ونركز على أننا فقدنا اثنين من لاعبينا المهمين في الفريق خلال المباراة وهذا هو أسوأ ما في الأمر، خاصة أننا في أفضل حالاتنا خلال الفترة الحالية".

وأضاف "سنقاتل لتعويض غياب الثنائي الذي لا أعرف بعد مدة غيابهما، ولكن يجب ألا نتأثر بغيابهما كثيرا".