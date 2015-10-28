غرق مجند مكلف بتأمين لجنة انتخابية أثناء قيامه بتصوير قناطر نجع حمادى

تحاول الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، انتشال جثة مجند غرق فى نهر النيل أثناء قيامه بالتقاط صور تذكارية بقناطر نجع حمادى.

وأفاد مصدر، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا، بغرق مجند مكلف بتأمين اللجنة الانتخابية رقم 93 ومقرها مدرسة الرزقا الإعدادية بالدائرة السادسة بأبوتشت، أثناء قيامه بالتقاط صور تذكارية له بقناطر نجع حمادى، فسقط فى "هويس" عمقه قرابة 50 مترًا، ولم يتم انتشال جثته حتى الآن.

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