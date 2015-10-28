غرفة عمليات محافظة الأقصر: تلقينا إخطارا بطرد موكله مرشح من لجنة بالقرنة

قال العميد أحمد طارق رئيس غرفة عمليات الأقصر، إنه تلقى إخطاراً يفيد بأن المستشار رئيس اللجنة رقم 25 بمركز صحة الأسرة بالأقالتة فى القرنة طرد موكلة مرشح من اللجنة بسبب تصويرها الكشوف الانتخابية، تم بإخطار اللجنة المشرفة على الانتخابات لاتخاذ اللازم.

ويفترض أن يصوت 764 ألفا و685 ناخبا بالأقصر فى جولة الإعادة لاختيار 6 نواب من بين 12 مرشحا فى 5 دوائر هى "بندر الأقصر- مركز الأقصر- مركز القرنة- مركز أرمنت- مركز إسنا " بإجمالى 378 لجنة فرعية منهم 93 لجنة للذكور و89 لجنة للإناث و196 لجنة مشتركة.

>وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح "يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنين فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة و"قائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" فازت بمقاعد قطاع الصعيد الـ45 على القوائم المنافسة لها وهى "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة" كما حصدت مقاعد قطاع غرب الدلتا الـ15 بفوزها على قوائم "النور- الاستقلال- الجبهة المصرية- فرسان مصر" لتضمن 60 مقعدا تحت قبة البرلمان.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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