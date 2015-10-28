محافظ المنيا يعُزي أسرة شهيد القوات المسلحة بمركز مغاغة

قدم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة واجب التعازي لأسرة المجند هاني عيد عبد الملاك، 22 سنة، أحد أبناء القوات المسلحة، والذي استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش .

أكد المحافظ عقب استقبال جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية شارونة، بمركز مغاغة ، أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة، واصفاً الإرهاب بأنه لا دين له ولا مكان له بين المصريين، معربا عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على هزيمة الإرهاب الأسود.

وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لقواتنا الباسلة وأسرة الشهيد، داعياً الله أن يتقبل جميع شهدائنا عنده من الأبرار وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان