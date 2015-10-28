جامعة المنصورة تفوز بثلاث جوائز بأكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز العلماء بجامعة المنصورة بثلاث جوائز لعام 2015 وهى جائزة الاتحاد الأفريقى وأكاديمية العالم الثالث فى التكنولوجيا والابتكارات وفاز بها الدكتور محمد فرحات عثمان مدرس بكلية الهندسة وجائزة المنصورة الطبية فى مجال أمراض الكلى والمسالك البولية.

وفاز بالجوائز كل من الدكتور باسم صلاح صالح استاذ بمركز الكلى وجائزة المرحوم ، الدكتور عبد سلام فى مجال الدواء والمستحضرات الحيوية وفاز بها الدكتور ابراهيم محمد الشربينى أستاذ مساعد بكلية العلوم.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد القناوى السادة اعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز أكاديمية البحث العلمى مؤكدا ان الجامعة بها العديد من الكوادر البشرية وان الجامعة تنافس دائما بعقول ابنائها الباحثين والمبتكرين وهذ الفوز استحقاق جديد لعلماء جامعة المنصورة.

وأشار ان الجامعة تقوم بدعم كل مسارات البحث العلمى و نسعى لرفع الكفاءة المهنية والبحثية وأن السبب الرئيسى لرفع ترتيب أى جامعة بين الجامعات هو اهتمامها بالبحث العلمى وأن هدفنا الأول هو الرقى بالتعليم والبحث العلمى والذى يقم حل لمشكلة فعلية بالمجتم

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