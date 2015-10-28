زيادة معدلات محو الأمية بدمياط 34% عن العام الماضى

أظهرت التقارير السنوية لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار زيادة كبيرة فى معدل إنجازات المشروع القومي لمحو الأمية بدمياط.

واكد التقرير إن عدد من تم محو أميتهم هو 1958 شخص خلال عام 2013 -2014 إلى 6738 شخص خلال عام 2014 – 2015 أي بنسبة 34% خلال عام واحد.

وتقدمت الهيئة بالشكر للدكتور المحافظ على جهوده المبذولة للإرتقاء بتنمية المواطن الدمياطي والإهتمام بمحو أميته وتعليمه .

كما عبرت الهيئة عن شكرها وامتنانها لمنظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولكل من ساهم في جهود محو الأمية فى إطار المحافظة ، ودعت إلى استمرار التعاون لدعم المشروع ووضع اّليات عمل جديدة لتنفيذ الخطة المطروحة سنويا للوصول إلى محافظة خالية من الأمية

>وكان الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قد تلقى خطاب شكر من هيئة محو الامية وتعليم الكبار على الجهد المبذول ى هذا المجال .

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