رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية ينفى غلق لجنة بدائرة الجمرك

نفى المستشار عبد الله الخولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية ،غلق لجنة بدائرة الجمرك بعد تعرض رئيسها المستشار على ماهر شلتوت لوعكة صحية ، ونقله إلى المستشفى .

وقال الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن المستشار تحامل على نفسه و تحمل المرض حتى موعد الراحة و تم نقله خلالها إلى المستشفى والاستعانة بقاضٍ من الاحتياطى ، ولم تغلق أى لجنة على الإطلاق .

وأوقفت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات فى دائرة الرمل بالإسكندرية والمخصص لها 4 مقاعد ليصوت 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا لاختيار 21 نائبا من بين 42 مرشحا فى 9 دوائر هى "أول المنتزه- ثان المنتزه- محرم بك- سيدى جابر- كرموز – العطارين- مينا البصل- الدخيلة- أول العامرية" بإجمالى 1676 لجنة فرعية و692 مقرا انتخابيا.

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح "يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنين فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة و"قائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" فازت بمقاعد قطاع الصعيد الـ45 على القوائم المنافسة لها وهى "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة" كما حصدت مقاعد قطاع غرب الدلتا الـ15 بفوزها على قوائم "النور- الاستقلال- الجبهة المصرية- فرسان مصر" لتضمن 60 مقعدا تحت قبة البرلمان.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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