جامعة المنصورة تنظم ندوة عن "اليوم العالمى للسكتة الدماغية"

نظمت وحدة التعليم الطبى بكلية الطب جامعة المنصورة ندوة "اليوم العالمى للسكتة الدماغية " بقاعة الدكتور مدحت محمد على بكلية الطب جامعة المنصورة تزامنا مع اليوم العالمى للسكتة الدماغية الذى تقام فعالياته سنويا فى التاسع والعشرين من أكتوبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية واشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون البيئة وتنظيم الدكتور أشرف شومة رئيس الوحدة والأستاذ بقسم الجراحة العامة بطب المنصورة.

حاضر خلال الندوة الدكتور أشرف عبد المنعم المتولى أستاذ طب المخ والأعصاب ،الدكتورة منال الطرشوبى أستاذ أمراض الباطنة ،الدكتور تامر أبو السعد أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة ،الدكتور عبد المعطى عفيفى استاذ الروماتيزم والتأهيل ، الدكتور وسام فتحى المدرس بقسم طب المخ والأعصاب.

كما شهدت الندوة حضورا لافتا لعدد من المسنيين والدكتورة عايدة السلاب أحد الأطباء المشرفين على احدى دور المسنيين بالمنصورة بجانب نخبة من كبار أساتذة كلية الطب جامعة المنصورة من جميع التخصصات.

وأكد الدكتور أشرف شومة رئيس وحدة التعليم الطبى بكلية طب المنصورة أن هدف المؤتمر عرض قضية طبية جديدة مثل السكتة الدماغية من عدة زوايا تتعلق بتخصصات طبية مختلفة كالمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والتأهيل يمثلها نخبة من خيرة الأساتذة المتخصصين اللذين يعرضون المشكلة ويطرحون طرق الوقاية منها وعلاجها حسب كل تخصص طبى يتداخل مع مشكلة السكتة الدماغية.

واستعرض الدكتور أشرف عبد المنعم المتولى أستاذ طب المخ والأعصاب بطب المنصورة إحصائيات خاصة بالوفيات الناتجة عن السكتة الدماغية فى العالم مستعرضا رسوما توضيحية لكيفية حدوثها وأعراضها الظاهرة على الذراع والكلام والوجه.

واستفاضت الدكتورة منال الطرشوبى فى شرح عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية سواء التى لادخل للإنسان بها كالنوع والعرق والسن والعوامل الوراثية أو التى يمكن أن يتسبب فيها الأنسان مثل بعض الأمراض التى يصاب بها الإنسان نتيجة سلوكياته الخاطئة مختتمة حديثها عن أشهر طرق الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقدم الدكتور وسام فتحى الطرق الحديثة لعلاج السكتة الدماغية عند بداية ظهور أعراضها حتى لاتتفاقم مخاطرها ذاكرا اهم العقاقير المستخدمة والاشخاص المحظور عليهم استعمالها.

كما شرح الدكتور تامر أبو السعد متطلبات التخاطب وتأثير السكتة الدماغية السلبي عليه وعلى عملية البلع.

وأكد الدكتور عبد المعطى عفيفى أن هناك قدرة للخلايا العصبية على تجديد النمو بعد الوقاية من السكتة الدماغية بشرط اعادة التأهيل الجيد بعد التعافى منها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب جامعة المنصورة لشئون لخدمة البيئة وتنمية المجتمع بتنوع الحضور من مختلف الأقسام لطرح القضية وعلاجها من عدة جوانب مختلفة.

كما أعرب الدكتور سعيد عبد الهادى فى نهاية الندوة عن سعادته بالجهد الذى تقوم به وحدة التعليم الطبى لمواكبتها الجديد فى كل تخصص طبى واثارة القضايا المتعلقة به من خلال نخبة من المتخصصين كل فى مجالة واعدا بعقد ندوة أسبوعية بكلية طب المنصورة تناقش أحدث ما توصل اليه الطب فى أنحاء العالم