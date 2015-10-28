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تشييع 5 من ضحايا تفجير الأردن يوقف التصويت بلجان دير الجنادلة بأسيوط

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تشييع 5 من ضحايا تفجير الأردن يوقف التصويت بلجان دير الجنادلة بأسيوط تشييع 5 من ضحايا تفجير الأردن يوقف التصويت بلجان دير الجنادلة بأسيوط
توقف التصويت بلجان قرية دير الجنادلة وبعض لجان مركز الغنايم، أثناء تشييع 5 من أبناء القرية قضوا فى تفجير جمارك الأردن مؤخرا.

وكانت قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم فى أسيوط شهدت اليوم حالة من الحزن على أبنائها وشيع الأهالى جثامينهم بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

والجدير بالذكر أن دير الجنادلة من أكبر القرى ذات القوة التصويتية العالية، حيث بها 15 ألف ناخب و3 مقار انتخابية تضم 8 لجان فرعية.
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