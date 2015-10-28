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محافظ سوهاج يقدم العزاء فى الضابط الشهيد محمد جمال

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محافظ سوهاج يقدم العزاء فى الضابط الشهيد محمد جمال محافظ سوهاج يقدم العزاء فى الضابط الشهيد محمد جمال
قدم الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج اليوم واجب العزاء لأسرة الملازم أول شرطة محمد جمال أبو زيد بدوار عائلته فى مدينة ساقلتة الذى استشهد أمس فى حادث سير أثناء توجهه لتأمين الانتخابات بمركز دار السلام.

رافق المحافظ كلا من اللواء خالد شعيب المشرف العام على قوات تأمين سوهاج والمستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج واللواء أحمد ابوالفتوح مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية .
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