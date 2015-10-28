30 مليون دولار منحة كويتية للاجئين السوريين فى لبنان

>قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، إن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية سيقدم منحة قيمتها 30 مليون دولار أمريكى للمجتمعات اللبنانية المضيفة للاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اللبناني، اليوم الأربعاء، لوفد الصندق الكويتى برئاسة المستشار الاقتصادى للصندوق طارق المنيف.

وأضاف درباس "أبلغنى المستشار الاقتصادى للصندوق الكويتى رسالة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عبد الوهاب بدر أن منحة يقدمها الصندوق للبنان قيمتها 30 مليون دولار أمريكى بتوجيه من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح".

وتابع "لقد تدارسنا فى هذا الاجتماع البنود التى تقرر تنفيذها من قبل الصندوق لكل المناطق اللبنانية خدمة للمجتمع المضيف الأخوة السوريين، ولقد تم الاتفاق على معظم هذه البنود والأمور التفصيلية ستنجز قريبا جدًا".

>من جانبه قال المستشار الاقتصادى للصندوق طارق المنيف "تربطنا مع الكويت الدولة الشقيقة ما هو أكثر من المساعدات.. تربطنا القومية العربية وضرورة أن يخرج الشرق الأوسط من هذه المؤامرة الرهيبة التى يتعرض لها".

وأضاف المنيف، أن زيارة البعثة تأتى فى إطار تعهد أمير دولة الكويت فى مؤتمر المانحين الثالث الذى عقد فى الكويت، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وخصص 100 مليون دولار للدول المجاورة وحصة لبنان الاكبر وقيمتها 30 مليون دولار مراعاة لحجم اللاجئين السوريين الذين يتواجدون فيه".

وتابع "لقد تم اليوم الاتفاق على القائمة المبدئية للمشاريع وهى مشاريع تغطى كل لبنان وكل المناطق التى يتركز فيها الأخوة السوريون. وسننجز هذه القائمة فى القريب العاجل وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية المنحة الجمعة المقبل".. معربا عن أمله أن يتم تنفيذ هذه المشاريع فى اقرب وقت ممكن.

وقال: لقد عرضنا أن تتركز هذه المشاريع فى قطاع الصحة والتعليم والمياه والنقل وخدمات البلدية بشكل أساسى حتى نخفف مشاكل اللاجئين فى المجتمعات.

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