مقتل العشرات من "داعش" فى ريف حلب والجيش يدمر مقرا لـ"جبهة النصرة"

>ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عشرات الإرهابيين من تنظيم "داعش" قتلوا خلال محاولة للتسلل إلى أطراف مدينة السفيرة السورية بريف حلب، وتصدت لهم وحدات الجيش المرابطة فى المنطقة وكبدتهم خسائر كبيرة بالعتاد.

وأشارت الوكالة -نقلا عن مصادر ميدانية اليوم الأربعاء- إلى أن الإرهابيين كانوا يحملون كاميرات وأجهزة اتصال، وقامت وحدات الجيش المدافعة عن الكلية الجوية بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية بتدمير آلياتهم فى محيط الكلية.

وأضافت أن وحدات من الجيش "نفذت عمليات دقيقة على تجمعات إرهابيى (جبهة النصرة) وما يسمى (حركة أحرار الشام) و(حركة نور الدين الزنكي) وغيرها من التنظيمات الإرهابية فى خان العسل ومحيط قرية باشكوى شمال غرب مدينة حلب".

وذكرت المصادر أن وحدة من الجيش نفذت فجر اليوم عملية مركزة على وكر لما يسمى "اتحاد أجناد الشام" فى بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم، مؤكدة مقتل 5 إرهابيين على الأقل خلال العملية من بينهم أحد "القياديين" فى تنظيم "أكرم على المحمود".

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