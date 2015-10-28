تنظيم داعش يقطع طريق حلب ويحاصر الآلاف من السكان فى سوريا

>يعانى مئات الالاف من سكان مدينة حلب فى الاحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام من الحصار الخانق الناجم عن قطع تنظيم داعش طريق الامداد الوحيدة إلى ثانى مدن سوريا قبل خمسة ايام.

ويشكو السكان من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل جنونى بسبب النقص فى الكميات من جهة، ولجوء التجار إلى سياسة الاحتكار من جهة ثانية. كما وجد البعض الاخر نفسه محتجزا داخل المدينة أو خارجها.

ويقول صلاح الدين (45 عاما) وهو سمسار عقارات اب لاربعة أولاد ويقيم فى حى سيف الدولة لوكالة فرانس برس "مع ورود خبر انقطاع الطريق بدأت الأسعار تحلق حتى وصلت بعد خمسة أيام إلى حد الجنون".

ويضيف "يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم أن وجدت بين 900 والف ليرة سورية (نحو ثلاثة دولارات) بزيادة سبعة أضعاف، كما أن الخضار والفواكه شبه مفقودة فى المدينة".

ونتيجة النقص فى المحروقات، يوضح صلاح الدين أن "الشوارع تكاد تخلو من السيارات بسبب اغلاق محطات الوقود، حتى أن مولدات بيع الكهرباء ستتوقف غدا بسبب نفاذ كمية المازوت".

وتشهد مدينة حلب منذ صيف 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التى تسيطر على احيائها الغربية والفصائل المقاتلة التى تسيطر على احيائها الشرقية.

ويقول مصور لوكالة فرانس برس فى المنطقة أن سعر اسطوانة الغاز ارتفع من 1800 ليرة (ستة دولارات) إلى 7500 ليرة (نحو 25 دولارا).