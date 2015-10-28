سياسى أردنى: إسرائيل رفضت تركيب كاميرات بالأقصى خوفا من فضح انتهاكاتها

>صرح المحلل السياسى الأردنى عصام قدمانى بأن سلطات الاحتلال الإسرائييلى رفضت تركيب كاميرات داخل الحرم القدسى الشريف وذلك حتى لا توثق انتهاكاتها بشكل واضح ، ويتم فضحها أمام المجتمع الدولي.

وأضاف السياسى الأردنى فى سياق مقابلة مع قناة " الغد العربى " الإخبارية أن الإسرائيليين دائما ما يستخدمون العنف كسلاح قمع ضد الفلسطينيين ، ويعتدون على حرمة المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الوصاية الأردنية على الحرم القدسى تجعلها دائما طرفا أساسيا فى حماية المقدسات الخاصة بفلسطين ، مشددا على أن الأردن سيظل سندا وعونا للشعب الفلسطينى ، حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة فى الأراضى المحتلة ، و استعادة الشعب الفلسطينى حقوقه السليبة والمغتصبة .

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