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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى، مكون من عاطلين وسائق، تخصصوا بسرقة رواد البنوك، خاصة كبار السن والسيدات، بعد خروجهم من البنك.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة، برئاسة العميد ياسر سرى، تفيد قيام كل من "محروس ع م" 58 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى السابق اتهامه فى 34 قضيه "سرقه – نصب – تشرد – دعارة"، آخرها قضية جنح قسم شرطة باب شرقى "هروب مراقبه" ومحكوم عليه فى 6 قضايا آخرها قضيه جنح قسم شرطة سيدى جابر "نصب".

كما تم ضبط "السيد ا م ع" 52 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى، السابق اتهامه فى "11" قضية "سرقه – مخدرات – سلاح"، آخرها قضيه جنح قسم أول الرمل "سرقه متنوعه"، و"ياسر ا ع" 40 سنة سائق مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى، السابق اتهامه فى "8" قضايا "سرقه – مخدرات"، آخرها القضيه جنح مركز بركة السبع – بأمن المنوفية.

وكون المتهمون فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب بأسلوب الخطف بالمناطق التى يتردد عليها رواد البنوك والمصارف، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، لكونهم هدفا سهلا لممارسة جرائم النصب عليهم مستخدمين فى ذلك السيارة رقم س أ أ "ملك المتهم الأول".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب ميسور زيدان، والنقيب خالد ثروت والنقيب أحمد مجدى والنقيب مروان عبدالله من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم "7" ، تحرر محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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