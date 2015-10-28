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إنقاذ طفل وضبط 4 عاطلين حاولوا خطفه فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

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إنقاذ طفل وضبط 4 عاطلين حاولوا خطفه فى القنطرة غرب بالإسماعيلية إنقاذ طفل وضبط 4 عاطلين حاولوا خطفه فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
أنقذ رجال مباحث القنطرة غرب بالإسماعيلية طفلًا قبل خطفه من قبل 5 عاطلين وألقوا القبض عليهم عدا واحد.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث، بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب باعتزام تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، خطف الطفل "أحمد.خ.أ"، 8 سنوات، طالب بمدرسة أنور السادات الابتدائية، ومقيم بدائرة المركز، من أمام المدرسة.

وتوصلت التحريات إلى أن أفراد العصابة هم كل من: "صبرى.س"، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى القضية رقم 248 قسم الجنوب لسنة 2001، "وخالد.ع.م"، 37 سنة، عاطل، و"سالم.م.س"، 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى القضية رقم 5488 جنح التل الكبير لسنة 2000، و"محمد.م.س"، 20 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع خط سير المتهمين وإعداد أكمنة فى محيط المدرسة تم ضبط الجناة عدا الأخير "قائد السيارة التى يستقلها الجناة" وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى خطف الطفل لوجود خلافات مالية بينهم ووالده "سمسار توظيف أموال"، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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