انتداب المعمل الجنائى لفحص قنبلة هيكلية عثر عليها بموقف أتوبيسات المؤسسة

أمر المستشار مصطفي المتناوى، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص القنبلة الهيكلية التي تم العثور عليها داخل أتوبيس بموقف أتوبيسات ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وطلب تحريات مباحث الأمن الوطنى.

تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد عثور الأهالى على قنبلة هيكلية داخل أتوبيس موقف المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة وانتقل اللواء على فرحات نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة وتم تفكيك العبوة دون أى خسائر.

وكشفت معاينة النيابة العامة أن سائق أتوبيس بموقف المؤسسة بشبرا الخيمة عثر علي القنبلة الهيكيلة داخل أتوبيس والقي بها السائق خارج الأتوبيس وتبين أن القنبلة موصولة بخراطيم ولا يوجد بها أي مفرقعات .

> تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها.