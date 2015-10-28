ماذا ارتدت كيم كارداشيان والنجمات في حفل InStyle؟

أقيم مؤخراً حفل InStyle Awards بحضور عدد كبير من نجمات هوليوود الأنيقات، وقد تنوعت إطلالاتهنّ بين فساتين السهرات الطويلة والبدل الأنيق ذات التصاميم العصرية . لنستعرض معًا أجمل الإطلالات في السطور التالية:

كانت كيم كارداشيان Kim Kardashian مقدمة هذا الحفل، وقد ارتدت لهذه المناسبة فستانًا أبيض بسيطًا مع رداء طويل منValentino ، يمكن أن نقول أنّ هذه الإطلالة كانت أجمل إطلالة لها منذ بداية حملها حيث أعجبنا بطريقة تنسيقها مع تسريحة شعر مرفوعة وعقد مشدود حول رقبتها، ولم تكن كيم كارداشيان الوحيدة باللون الأبيض في هذا الحفل، فقد ظهرت بهذا اللون اثنتان من أجمل عارضات الأزياء، هما اليساندرا امبروزيو Alexandra Daddario بفستان بسيط تزينه فتحات جانبية، وميراندا كير Miranda Kerr التي تألقت بأسلوبها المعتاد بفستان أبيض رائع يحمل توقيع المصممة Ulyana Sergeenko

وقد غلب رقي السجادة الحمراء والإطلالات المسائية على بعض الإطلالات في هذا الحفل، حيث ارتدت الممثلة غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow فستانًا أسود بسيطًا من Schiaparelli واختارت أوليفيا كالبو Olivia Culpo فستانًا ناعمًا باللون العنابي، أما كيت هادسون Kate Hudson فكانت مبهرةً بإطلالتها كالعادة بفستان أنيق من Giles Deacon

من ناحية أخرى اختارت بعض النجمات تصاميم عصرية وأنيقة لحضور هذا الحفل، كالنجمة سيلينا غوميز Selena Gomez التي اختارت فستانًا قصيرًا بتفاصيل عصرية من

Louis Vuitton ، ودايان كروغر Diane Kruger التي اختارت اللون الذهبي اللماع بالإضافة إلى الممثلة داكوتا جونسون Dakota Johnson ببدلة عصرية أنيقة.