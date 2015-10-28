صور| نقل «إسراء الطويل» إلى المستشفى لعمل أشعه مقطعية

نقلت الناشطة السياسية إسراء الطويل، اليوم، إلى المستشفى لعمل أشعه مقطعية لتشخيص حالتها، ورافقتها أختها “آلاء الطويل” التي التقطت معها عدد من الصور.

وكتبت “آلاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك قائلة: “ويوم لما نشوف إسراء في مكان غير السجن والنيابة تكون المستشفی، بعد خمستلاف طلب علاج نقلوها النهارده قصر العيني لعمل أشعه مقطعية لتشخيص حالتها، مع العلم أنه التقارير اللي بتفيد حالتها وتقارير الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي سلمنا صور منها للسجن وللنيابة من أول جلسة، طلباتنا كانت جلسات علاج طبيعي عند دكتور مختص مش تشخيص من أول وجديد لحالة متشخصة من سنة ونص.. نص الكباية المليان ني خدت معاها سيلفي”.

والتقطت “آلاء” صور سيلفي مع شقيقتها “إسراء” وعلقت قائلة: “أنا واسراء الحرائر ولون العزة الأبيض وجهاز الأشعه والعكاز وأول سيلفي من 5 شهور “.

وتابعت “آلاء” قائلة: “كنت بقول لظابط الترحيلة بعد إذن حضرتك أنا هاخد إسراء وأطلع أجري كأني خطفتها ماشي؟، فقالي لو ترضيلي اتحبس مكانها خديها، فبقوله ماهي محبوسة بقالها 5 شهور ظلم أهو حد يتحبس شوية بئا.. قامت إسراء مزعقالي بتقولي هوا إحنا لما نتحبس ظلم نخلي الناس تتحبس ظلم بسببنا؟ أنا هروح مع عمو القناطر”.

يذكر أن الطالبة الجامعية “إسراء الطويل” محبوسة احتياطيًا على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.