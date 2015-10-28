«راقب يامصري» : اللجان الإلكترونية لـ«حزب النور» تمارس الإستقطاب الطائفي

رصدت حملة “راقب يامصري” التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية (مصر 2015)، العديد من المظاهر المتعلقة بالساعات الأولى من جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى الـ14، والتي تجري بهم الانتخابات البرلمانية، والتي إنطلقت فى صباح أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء.

> شهد اليوم الأول حضور جيد بعدد من المحافظات ومتوسط بعدد أخر، وإن كانت محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة تصدروا المشهد الإنتخابي، بحضور متوسط في الساعات الأولي من اليوم الأول، وإزدادت بشكل ملحوظ في منتصف ونهاية اليوم الأول وبخاصة بعد ساعة الراحة.

ومن أهم ما رصد متابعي حملة “راقب يامصري” المتطوعين والراصدين للدعاية عن طريق المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، نشاط مكثف وملحوظ بدأت اللجان الإلكترونية التابعة للدعوة السلفية، وذراعها السياسي حزب النور، مناشدة المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، واختيار أعضاء الحزب في جولة اللإعادة بالمرحلة الأولى.

كما اتستخدمت اللجان عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،عبارات تحفيزية لأنصار الجماعة السلفية على شاكلة ( غزوة الصناديق – اليوم بإذن الله الفرصة الأخيرة )، ونشرت صورة لعدد من المسيحيين حال مشاركتهم في الانتخابات، محاولة منهم استغلال الاستقطاب الطائفي في الحشد، للحصول على أي مقاعد في جولة الإعادة، بعد فشلهم في حسم أي منها بالجولة الأولى.

كما رصد متابعي الحملة، بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بدء العمل باللجنة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتلاحظ كثافة الحضور لفئتي النساء وكبار السن بتلك اللجنة، وسط التزام جيد وملحوظ لمندوبي المرشحين المتواجدين بمقر تلك اللجنة، وتعاون تام مع رؤساء اللجان وقوات تأمين المقر على مدار اليومين، وهو أحد الأمور الجيدة بتلك اللجنة التي تشهد حضور متوسط.

رصدت الحملة، بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، بدء تحالف بين المرشح المستقل اللواء أحمد عبد الباسط مع المرشحة المستقلة أسماء الحكيم، بغرض حسم مقعدي اللجنة، وإنتشار لافتات عليها صور تجمع المرشحين على شارع الهرم الرئيسي، معلنة عن التحالف الذي نشأ في جولة الإعادة بين المرشحين بغرض حسم مقعدي الدائرة، والتي تشهد منافسة حامية.

كما رصدت الحملة، بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، تصدي قوات تأمين مقر مدرسة نصر الدين الابتدائية لأحد مندوبي المرشحين المتنافسين، والذي حاول خرق فترة الصمت عن الدعاية الإنتخابية بمقر اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه طرده من المقر بأمر قوات التأمين، بعد ثبوت محاولات تأثيره على الناخبين المتوجهين إلى اللجان المتواجدة بالدور الأول من المدرسة تحت أرقام 101 و102 و103، وتكرار الشكوى من بعض كبار السن الى رؤساء اللجان .

كما مارصدت، المتطوعين تأخر فتح 260 لجنة انتخابية بالبحيرة حتى الآن، بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر وصول القضاة المشرفين على تلك اللجان وسط حضور جيد لعدد من الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، إنتظارًا لفتح اللجان وبدء العمل بها، وكانت الأحوال الجوية السيئة بالبحيرة سبب فى تأخر فتح اللجان بالمحافظة على الرغم من جودة نسب المشاركة والإنتظار أمام اللجان، وسط توقعات بتحسن الأحوال الجوية وتحسن نسب المشاركة فى منتصف اليوم الأخير من الجولة الأولى، مع العلم بأن محافظة البحيرة يتنافس فيها 46 مرشحًا للفوز بـ23 مقعدًا بالنظام الفردي في 9 دوائر انتخابية، والتي تعتمد على العصبيات والعائلات البرلمانية الشهيرة خاصة في مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة وإيتاي البارود. بينما يعتمد باقي متنافسي جولة الإعادة بالمراكز الأخرى على تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين بشكل لافت على الأرض ومحاولة كسب ثقة الناخب وحملة على إختياره.

كما رصدت الحملة، وجود شكاوي متعددة من الناخبين بمحافظة البحيرة من عدم وجود الحبر الفسفوري في 4 لجان انتخابية بمدرسة العكريشة الإبتدائية و الإعدادية بالدائرة الثالثة والتي تضم مركز وبندر كفر الدوار , وهو الآمر الذى أثار العديد من التساؤلات لدى العديد من النخبين وبخاصة فئة كبار السن الذين تسائلوا أكثر من مره عن سبب عدم وجود الحبر الفسفوري في بعض اللجان.

ورصدت الحملة، إستمرار حدوث خرق للصمت عن الدعاية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي بدوائر الجيزة والعمرانية والهرم والطالبية، عن طريق استغلال أنصار من المرشحين المتنافسين على مقاعد دوائر الطالبية والعمرانية والهرم والجيزة، والتي تشهد حضور جيد في اليوم الأول ومتوسط فى الساعات الأولى من اليوم الثاني لجولة الإعادة والحسم بالمرحلة الأولى، وكان من أهم مظاهر الخروقات استغلال عدد من سيارات الأجرة لنقل الناخبين لمقار اللجان مع لصق صور للمرشح على تلك السيارات.

كما رصدت الحملة، قرى مدينة الصف بمحافظة الجيزة الدائرة التي يبلغ عددها 33، بدء توافد مكثف لعدد كبير من مندوبي المرشحين على اللجان الذين سعوا، أمس واليوم إلى استكمال مهام (خرق الصمت عن الدعاية الإنتخابية) عن طريق توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم أملاً فى حسم مقاعد الدائرة لصالح مرشحيهم.

بالإضافة إلى رصد، صدور قرار صدر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وكافة وحدات الجهاز الاداري بالدولة ، باعتبار اليوم الاربعاء الموافق 28/10/2015 نصف يوم عمل للعاملين بالجهازالإداري، وذلك بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بالتصويت، لاختيار ممثليهم فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كما ناشد رئيس الوزراء القطاع الخاص، بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه وخاصة المغتربين منهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البرلمانية.

> و رصدت بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والتي يتنافس بها 6 مرشحين من أصل 45 بالجولة الأولى، حضور أمني مكثف بكافة لجان الدائرة قبل مواعيد فتح اللجان، وذلك لحفظ الأمن باللجان، والتي شهدت بعض المناوشات والمشادات الكلامية أمس، لم تكن مؤثرة على الأجواء العامة بالدائرة نتيجة التدخلات الحاسمة من قوات تأمينن المقار الانتخابية بكافة لجان الدائرة.

كما رصدت بدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، حضور أقل من المتوسط على الرغم من سخونة المنافسة على مقعد تلك الدائرة بين عمرو الشوبكي و أحمد مرتضى منصور، مع العلم بأن الإقبال في اليوم الأول كان متوسط مع توقعات بزيادة الإقبال في النصف الثاني من اليوم الثاني بجولة الإعادة، والتي حسم أحد مقاعدها في الجولة الأولى لصالح الدكتور عبد الرحيم علي الكاتب الصحفي.

ويذكر أن حملة “راقب يامصري” حملة مصرية تطوعية غير ممولة، ومكونة من عدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة في مجال متابعة الانتخابات وصاحبة سابق خبرات في هذا المجال، والتي وصل عـدد أعضائها حتى الآن 24 عضو، بعد إعلان تدشين الحملة بـ 5 جمعيات شركاء، ثم انضمام عدد من الجمعيات والمؤسسات للمشاركة في الحملة التطوعية الأولى من نوعها، إذ تعتمد الحملة في عملها على منهجية غير مسبوقة من قبل وبخاصة في مجال تعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات، وجعل المواطن هو المتابع الأساسي للعملية بالكامل بوصفه هو صاحب المصلحة الأولى في تشكيل برلمان قوي، مع الحرص على أن يتحقق كل ذلك خلال قنوات إجرائية وقانونية تتميز بالعدالة والشفافية احترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات .