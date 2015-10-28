الحكومة تناقش تكليفات الرئيس وتبحث حل أزمة القمامة

حدد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فى اجتماعه الخامس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالحكومة يوم الاثنين الماضى، خاصة على صعيد تفعيل إدارات الأزمات بكافة الأجهزة الإدارية، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسير على المواطنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودى الدخل والفقراء، والبدء فورا فى تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.

وأضاف أن الحكومة مستمرة فى إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة فى الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الإدارية لا يعنى التحول فى أولويات الدولة، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا على جذب الاستثمارات. وفى هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتى الآثار والثقافة بالبدء فورا فى وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.