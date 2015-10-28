أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحكومة تناقش تكليفات الرئيس وتبحث حل أزمة القمامة

Google+ Print
الحكومة تناقش تكليفات الرئيس وتبحث حل أزمة القمامة الحكومة تناقش تكليفات الرئيس وتبحث حل أزمة القمامة

حدد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فى اجتماعه الخامس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالحكومة يوم الاثنين الماضى، خاصة على صعيد تفعيل إدارات الأزمات بكافة الأجهزة الإدارية، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسير على المواطنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودى الدخل والفقراء، والبدء فورا فى تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.

وأضاف أن مستمرة فى إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة فى الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الإدارية لا يعنى التحول فى أولويات الدولة، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا على جذب الاستثمارات. وفى هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتى الآثار والثقافة بالبدء فورا فى وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك