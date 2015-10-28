مجلس الوزراء يوافق على صرف دعم تسويق القطن موسم 2015

وافق مجلس الوزراء على صرف دعم لتسويق محصول القطن للأصناف والمساحات التجارية المنزرعة موسم 2015، ويبلغ إجمالى هذا الدعم 261700000 جنيه (مائتان وواحد وستون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه)، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالأقطان التجارية قصيرة التيلة (11000 فدان) تنتج حوالى 78000 قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 150 جنيها، كما تبلغ المساحة المنزرعة بالأقطان التجارية طويلة التيلة (207000 فدان) تنتج حوالى مليون قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 250جنيها. واقترح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من قطاع المنتجين، لتنفيذ آلية تسويق الأقطان التجارية وصرف الدعم المقترح. كما أشار وزير الزراعة إلى أن سعر قنطار الأقطان متوسطة وطويلة التيلة (صنفى جيزة 86، 87) قد وصل إلى 1250 جنيها، وبالنسبة لسعر قنطار الأقطان قصيرة التيلة (صنف جيزة 90) قد وصل إلى 1100جنيه. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمحافظة المنيا بمساحة أربعة أفدنة والمجاور لمقلب القمامة العمومى بالمنيا إلى شركة جلوبال إيلجيكت للكهرباء المتجددة، لإقامة مصنع لتوليد الطاقة من النفايات عليها باستخدام تكنولوجيا تحول القمامة إلى غاز ثم إلى طاقة كهربائية، وذلك طبقا للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.