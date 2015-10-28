بريطانيا: الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة بالعملية السياسية

أكد فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطانى، إن التعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجال الإرهاب أنقذ آلاف الأرواح، وأن عملهم معا لمكافحة قوى الإرهاب أنقذ حياة الكثير من المدنيين.

وعن سوريا، قال وزير خارجية بريطانيا "إن بشار الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة فى العملية السياسية"، مؤكدا عدم تغيير مواقفهم على الإطلاق بشأن مغادرة بشار الأسد من السلطة.

وأفاد وزير الخارجية البريطانى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى، بأنهم سيبحثون فى فيينا الجمعة كيفية التوصل إلى حل للحرب الأهلية القائمة فى سوريا، لافتا إلى أنهم يبحثون فى المحادثات الدولية سبل الوصول لحل مشترك لأزمة سوريا.