أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بريطانيا: الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة بالعملية السياسية

Google+ Print
بريطانيا: الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة بالعملية السياسية بريطانيا: الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة بالعملية السياسية
أكد فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطانى، إن التعاون مع المملكة العربية فى مجال الإرهاب أنقذ آلاف الأرواح، وأن عملهم معا لمكافحة قوى الإرهاب أنقذ حياة الكثير من المدنيين.

وعن سوريا، قال وزير خارجية بريطانيا "إن بشار الأسد يده ملطخة بالدماء ولن نسمح له بالمشاركة فى العملية السياسية"، مؤكدا عدم تغيير مواقفهم على الإطلاق بشأن مغادرة بشار الأسد من السلطة.

وأفاد وزير الخارجية البريطانى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى، بأنهم سيبحثون فى فيينا الجمعة كيفية التوصل إلى حل للحرب الأهلية القائمة فى سوريا، لافتا إلى أنهم يبحثون فى المحادثات الدولية سبل الوصول لحل مشترك لأزمة سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020