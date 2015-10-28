مؤتمر معهد الأورام: حبوب منع الحمل تسبب الإصابة بسرطان الثدى.. واللولب أفضل

أكدت الدكتورة علا خورشيد، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، أن حبوب منع الحمل تسبب السرطان، وتنصح السيدة بعدم تناولها، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام اللولب لمنع الإصابة بسرطان الثدي .

وأوضحت "خورشيد"، خلال مؤتمر المعهد القومي للأورام، أن هناك مسببات كثيرة للإصابة بالسرطان ولابد من العمل لمنع الإصابة به، مؤكدة أن الحبوب تؤدى للإصابة بأورام الثدى، حيث تتسبب فى حدوث خلل فى جسم السيدة نتيجة تعرضها لهرمون الاستروجين وتكون أكثر عرضة للإصابة.

وأشارت أستاذ علاج الأورام إلى أن عدم الإنجاب قد يسبب السرطان أيضا، والتدخين واللحوم الحمراء عموما غير مستحبة، موضحة أنه يجب تناول الغذاء الصحي من الخضار جدا والفواكه، لمنع الإصابة بأمراض القولون، مؤكدة أن المشويات لها علاقة بأورام المعدة، والوجبات الجاهزة لها علاقة بالإصابة بالسرطان عموما.

وأكدت الدكتورة علا خورشيد أنه ينتشر في القاهرة أورام الغشاء البلوري في منطقة حلوان نتيجة مصانع الاسمنت، ونسب الإصابة مرتفعة، موضحة أن الأورام تنتشر بين السيدات في مص، أولها سرطان الثدي ثم القولون ثم الرئة وبالنسبة للرجال أورام الرئة ثم أورام الكبد ثم البروستاتا.

وأضافت "خورشيد"، التدخين لة علاقة بأورام الدم والمثانة وكذلك سرطان اللسان والرئة، وننصح كل البنات من سن 20 سنة يتعلموا كيفية فحص الثدي وأن تبدأ السيدة من سن الأربعين بعمل ماموجرام ولدينا وحدة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وأورام القولون يتم الكشف عنها في سن الخمسين ولابد من عمل منظار كل 10 سنوات.