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شاب يتزوج "معاقة ذهنياً" بعد اغتصابها ليفلت من العقاب بأكتوبر

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شاب يتزوج "معاقة ذهنياً" بعد اغتصابها ليفلت من العقاب بأكتوبر شاب يتزوج "معاقة ذهنياً" بعد اغتصابها ليفلت من العقاب بأكتوبر
أخلت نيابة قسم ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى سبيل "إسلام.و" 16 سنة المتهم باغتصاب فتاة معاقة ذهنياً داخل منطقة نائية وذلك بعد عقد قرانه عليها .

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من شخص باكتشاف اغتصاب شقيقته المعاقة ذهنيا "نعمة.م" 20 سنة عندما عادت الى المنزل بعد تغيبها أسبوعا، غارقة فى دمائها، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن سائق توك توك يدعى "إسلام.و" 16 سنة،اغتصبها.

بعد تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأحالوه إلى النيابة فاعترف بجريمته كما استمعت النيابة الى أحد شهود العيان فأفاد بأنه شاهد الفتاة بصحبة سائق التوك توك الذى اصطحبها الى منطقة نائية بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.
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