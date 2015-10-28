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قصماني :«الاحتلال» يرفض مطلب الأردن بوضع كاميرات في باحات “لأقصى

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قصماني :«الاحتلال» يرفض مطلب الأردن بوضع كاميرات في باحات “لأقصى قصماني :«الاحتلال» يرفض مطلب الأردن بوضع كاميرات في باحات “لأقصى

أرشيفية

قال مساعد رئيس تحرير صحيفة الرأي الأردنية، عصام قضماني، إنّ مطالبة المملكة الأردنية بـ وضع كاميرات داخل وخارج باحات المسجد الأقصى أمرٌ ضروري لتوثيق الاختراقات والإعتداءات الإسرائيلية بحق القدس، لأنّ العالم العربي دائماً ما يُعاني من أزمة توثيق وإثبات هذه الأحداث.

وأضاف قضماني خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي رفض طلب المملكة الخاص بوضع الكاميرات، بالإضافة إلى أنّ هذا الطلب صار حوله ردودٌ أفعال اسرائيلية كثيرة، لأنّ الاحتلال يتأكد أنّ هذه الكاميرات هدفها توثيف وإثبات انتهاكاتهم بحق القدس.

وتابع قضماني أنّ دور مملكة الأردن ليس وسيطاً في قضية المسجد الأقصى، والمقدسات الفلسطينية وإنّما صاحب حق ومصلحة في حماية الأقصى، علاوةً على أنّ المملكة مُتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية.

وبشأن أزمة اليمن والخلافات المثارة بين رئيس الوزراء والرئيس اليمني، أكد قضماني، أنّ هذه الخلافات ستؤثر بالسلب على جهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية لإعادة الاستقرار في البلاد، كما أنّ الوقتَ ليس مناسباً لمثل هذه الخلافات.

وزاد قضماني: “دور المملكة العربية السعودية في أزمة اليمن هدفه توحيد صفوف القيادة اليمنية الشرعية، لأنّ مشكلة اليمن تعاني من عدم وجود قيادة موحدة”.

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