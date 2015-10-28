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أهالي الغنايم بأسيوط يشيعون جثامين 5 ضحايا في انفجارمطار الأردن

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أهالي الغنايم بأسيوط يشيعون جثامين 5 ضحايا في انفجارمطار الأردن أهالي الغنايم بأسيوط يشيعون جثامين 5 ضحايا في انفجارمطار الأردن

تشييع جنازة ضحايا مطار الاردن بالغنايم

شيع المئات من أهالي قرية “دير الجنادلة” التابعة لمركز الغنايم محافظة أسيوط جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انفجار حاوية للألعاب النارية بمطار الأردن.

يذكر أن حاوية ألعاب نارية بجمرك عمان بدولة الأردن انفجرت، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المصريين، وتوفي في الحادث كل من:”فارس زيدان رمضان، وهمام إمام عبدالمعتمد، ونبهان محمد عبدالعليم، وسعد الجبري محمد، وأحمد جمال أحمد”، أما المصابون فهم: “فتحي دياب السيد، وحسين إمام عبدالعليم، ومحمد إمام عبدالمعتمد، وتيسير إمام عبدالعليم، وعبدالستار عبدالحليم، وأحمد إمام، وعبدالعليم محمد عبدالعليم”، ويتلقون العلاج بمستشفيات الأردن.

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