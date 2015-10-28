أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشييع جثمان المجند بيشوى شهيد الإرهاب فى مسقط رأسه بالمنيا

Google+ Print
تشييع جثمان المجند بيشوى شهيد الإرهاب فى مسقط رأسه بالمنيا تشييع جثمان المجند بيشوى شهيد الإرهاب فى مسقط رأسه بالمنيا
فى جنازة عسكرية مهيبة شيع أهالى قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة فى المنيا، منذ قليل، جثمان المجند هانى عيد ملاك، وشهرته بيشوى عيد، 22 سنة، والذى انفجرت به وضابط و3 جنود آخرين مدرعة فجر أمس بالعريش.

شارك فى تشييع الجثمان- بعد الصلاة عليه فى كنيسة مارجرجس بالقرية- اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، واللواء حسن سيف، مدير الأمن، ومندوبون عن المطرانية والقوات المسلحة والمئات من المسلمين والأقباط.
>وللشهيد 4 أشقاء "ولد وثلاث بنات"، ووالده مزارع بسيط، ووالدته ربة منزل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365