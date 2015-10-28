تشييع جثمان المجند بيشوى شهيد الإرهاب فى مسقط رأسه بالمنيا

فى جنازة عسكرية مهيبة شيع أهالى قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة فى المنيا، منذ قليل، جثمان المجند هانى عيد ملاك، وشهرته بيشوى عيد، 22 سنة، والذى انفجرت به وضابط و3 جنود آخرين مدرعة فجر أمس بالعريش.

شارك فى تشييع الجثمان- بعد الصلاة عليه فى كنيسة مارجرجس بالقرية- اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، واللواء حسن سيف، مدير الأمن، ومندوبون عن المطرانية والقوات المسلحة والمئات من المسلمين والأقباط.

>وللشهيد 4 أشقاء "ولد وثلاث بنات"، ووالده مزارع بسيط، ووالدته ربة منزل.