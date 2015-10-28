القبض على مواطن يوزع رشاوى انتخابية على الناخبين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط مواطن من أنصار مرشح مستقل بدائرة مركز إطسا وبحيازته 4600 جنيه، أثناء توزيعه مبالغ مالية، كرشاوى انتخابية، أمام لجنة رقم 166 بمدرسة النزلاوى بقرية القاسمية، بمركز إطسا.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من قوات التأمين للمقر الانتخابى بمدرسة النزلاوى بقرية القاسمية، بمركز إطسا، بضبط "محمود س ج" أحد أنصار مرشح مستقل، يوزع مبالغ مالية على الناخبين لشراء أصواتهم، على سبيل الرشاوى الانتخابية، حيث ضبط، ومعه 4600 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ويتنافس بالفيوم 30 مرشحًا على 15 مقعدًا فى دوائر المحافظة الـ6، وهى "مركز الفيوم وبندر الفيوم ومركز أطسا ومركز طامية ومركز سنورس ومركزى أبشواى ويوسف الصديق".

ويبلغ عدد المقيدين بكشوف الانتخابات مليونا و695 ألفا و277 ناخبا يصوتون فى 847 لجنة فرعية بـ338 مقرا انتخابيا والدوائر الـ6 بالفيوم.

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