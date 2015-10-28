ضبط ناخب يصوت ببطاقة شخصية مزورة فى مطروح

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من ضبط قيام "ح.إ.ح "بالإدلإء بصوته داخل اللجنة الفرعية رقم 90 بمجمع مدراس برانى، ببطاقة شخصية مزورة.

كان رئيس اللجنة اشتبه فى المتهم وبسؤاله عن اسمة وتاريخ ميلاده من واقع بطاقة تحقيق الشخصية اشتبه رئيس اللجنة فى كون بطاقة تحقيق الشخصية المقدمة مزورة، وتبين ان البطاقة تحقيق الشخصية خاصة بشخص اخر يدعى "ع.ع.ع".

وبمواجهته بمذكرة رئيس اللجنة قرر انه حضر للإدلاء بصوته لصالح أحد المرشحين، تم التحفظ على المتهم وبطاقة تحقيق الشخصية تحت تصرف النيابة، وتم التنسيق مع فرع الامن العام وإدارة الامن الوطنى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح براني وجاري العرض علي النيابة العامة.

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