محافظ الشرقية يغلق مخزن للجبن وإحالة صاحبه للنيابه العامه

قررالدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية ، غلق مخزن للجبن بعد ضبط كمية كبيرة من الجبن الابيض منتهي الصلاحية داخل مخزن يخص احد رجال الاعمال بدون تراخيص بقرية كفور نجم بالابراهيمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
احال محافظ الشرقيه صاحب المخزن للنيابة العامه و سحب عينات من مختلف المنتجات لتحليلها بالمعامل المركزية .
كان المحافظ توجه للقرية بصحبتة وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين ومراقبي الاغذية و المستشار صديق مصيلحي رئيس مدينة الابراهيمية , بعد ورد الية معلومات بعجز الصحة عن تفتيش المخزن و بدخولة تم ضبط 100 صفيحة جبن كبيرة الحجم تحمل أسماء تجارية .
احال محافظ الشرقيه صاحب المخزن للنيابة العامه و سحب عينات من مختلف المنتجات لتحليلها بالمعامل المركزية .
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