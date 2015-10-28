محافظ الشرقية يغلق مخزن للجبن وإحالة صاحبه للنيابه العامه

قررالدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية ، غلق مخزن للجبن بعد ضبط كمية كبيرة من الجبن الابيض منتهي الصلاحية داخل مخزن يخص احد رجال الاعمال بدون تراخيص بقرية كفور نجم بالابراهيمية.

كان المحافظ توجه للقرية بصحبتة وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين ومراقبي الاغذية و المستشار صديق مصيلحي رئيس مدينة الابراهيمية , بعد ورد الية معلومات بعجز الصحة عن تفتيش المخزن و بدخولة تم ضبط 100 صفيحة جبن كبيرة الحجم تحمل أسماء تجارية .

احال محافظ الشرقيه صاحب المخزن للنيابة العامه و سحب عينات من مختلف المنتجات لتحليلها بالمعامل المركزية .

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