أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه الأمطار تغرق شوارع دسوق بكفر الشيخ ومجلس المدينة يحاول رفعها

Google+ Print
مياه الأمطار تغرق شوارع دسوق بكفر الشيخ ومجلس المدينة يحاول رفعها مياه الأمطار تغرق شوارع دسوق بكفر الشيخ ومجلس المدينة يحاول رفعها
امتلأت شوارع مدينة دسوق بالأمطار وتعذر سير الأهالى بها ومنهم من التزم منازلهم لعدم استطاعتهم السير بتلك المياه.

وأكد اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، فى تصريحات صحفية، رفع جميع مياه الأمطار من جميع شوارع مدينة دسوق الرئيسية والفرعية بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة.

وقام عمال مجلس المدينة بتشغيل جميع صفايات المطر الموجودة بشوارع المدينة ورفع مخلفات المطر أولًا بأول بتواجد نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لنزح المياه المتراكمة فى الشوارع.

وأكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن عمليات رفع المياه من الشوارع مستمرة فى جميع الأحياء والشوارع وأنه كون غرفة عمليات لمتابعة رفع المياه فى حالة استمرار هطول الأمطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365