مياه الأمطار تغرق شوارع دسوق بكفر الشيخ ومجلس المدينة يحاول رفعها

امتلأت شوارع مدينة دسوق بالأمطار وتعذر سير الأهالى بها ومنهم من التزم منازلهم لعدم استطاعتهم السير بتلك المياه.

وأكد اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، فى تصريحات صحفية، رفع جميع مياه الأمطار من جميع شوارع مدينة دسوق الرئيسية والفرعية بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة.

وقام عمال مجلس المدينة بتشغيل جميع صفايات المطر الموجودة بشوارع المدينة ورفع مخلفات المطر أولًا بأول بتواجد نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لنزح المياه المتراكمة فى الشوارع.

وأكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن عمليات رفع المياه من الشوارع مستمرة فى جميع الأحياء والشوارع وأنه كون غرفة عمليات لمتابعة رفع المياه فى حالة استمرار هطول الأمطار.