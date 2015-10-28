أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يدرس تخصيص 12 فدانا لإنشاء منطقة سكنية متكاملة

Google+ Print
محافظ الشرقية يدرس تخصيص 12 فدانا لإنشاء منطقة سكنية متكاملة محافظ الشرقية يدرس تخصيص 12 فدانا لإنشاء منطقة سكنية متكاملة
طالب الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بسرعة إعداد دراسة جدوى لمساحة 12 فدانا بالمنطقة المواجهة لإدارة المرور بالشرقية طريق العصلوجى، لإقامة منطقة سكنية متكاملة، ومولات تجارية، ووحدات إدارية، ومواقف للسيارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بالديوان العام، لبحث إقامة منطقة سكنية متكاملة بخدماتها والأرض المملوكة للمحافظة طريق الزقازيق بلبيس، بحضور السكرتير العام وممثل بنك التعمير والإسكان ومدير مديرية الاسكان ومديرى شبكات المرافق بالمحافظة وصندوق الإسكان ورئيس مدينة الزقازيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365