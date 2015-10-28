محافظ الشرقية يدرس تخصيص 12 فدانا لإنشاء منطقة سكنية متكاملة

طالب الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بسرعة إعداد دراسة جدوى لمساحة 12 فدانا بالمنطقة المواجهة لإدارة المرور بالشرقية طريق العصلوجى، لإقامة منطقة سكنية متكاملة، ومولات تجارية، ووحدات إدارية، ومواقف للسيارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بالديوان العام، لبحث إقامة منطقة سكنية متكاملة بخدماتها والأرض المملوكة للمحافظة طريق الزقازيق بلبيس، بحضور السكرتير العام وممثل بنك التعمير والإسكان ومدير مديرية الاسكان ومديرى شبكات المرافق بالمحافظة وصندوق الإسكان ورئيس مدينة الزقازيق.