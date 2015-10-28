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بالصور المياه تعيق حركة سير السيارات وعودة طلاب المدارس لمنازلهم بكفر الشيخ

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بالصور المياه تعيق حركة سير السيارات وعودة طلاب المدارس لمنازلهم بكفر الشيخ بالصور المياه تعيق حركة سير السيارات وعودة طلاب المدارس لمنازلهم بكفر الشيخ
امتلأت شوارع مدينة كفر الشيخ بمياه الأمطار الغزيرة ولم تستطع سيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة من انتشال المياه بالشوارع، مما أعاقت الأطفال والتلاميذ من العودة لمنازلهم كما توقفت السيارات بمدخل مدرسة مجمع على عبد الشكور ومدرسة المتفوقين للزحام الشديد بالمدخل الضيق.

وقال وليد محمد النجار "تاجر"، إن مياه الأمطار الراكدة فى الشوارع أعاقت سير الأطفال والتلاميذ العائدين من مدارسهم لمنازلهم، بالإضافة لتوقف السيارات ساعة كاملة بمدخل المصنع المؤدى لمجمع على عبد الشكور للتعليم الأساسى ومدرسة المتفوقين الدولية ومدرسة اللغات مما أثار غضب أولياء الأمور.

وأضاف محمود محمد على "مهندس" نطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بتوسيع مدخل المدارس بشارع مصنع الغزل للمعاناة التى يعانيها أصحاب السيارات أثناء دخولهم، لتوصيل أولادهم الطلاب أو خروجهم من المدارس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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