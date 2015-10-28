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وزير الصناعة: قرار جمهورى قريباً بفرض رسوم جمركية لترشد استيراد السلع

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وزير الصناعة: قرار جمهورى قريباً بفرض رسوم جمركية لترشد استيراد السلع وزير الصناعة: قرار جمهورى قريباً بفرض رسوم جمركية لترشد استيراد السلع
أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إصدار قرار بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة من خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية، موضحاً أن القرار سيصدر بقانون من رئيس الجمهورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تفعيل قرار مساندة المنتج المصري بعد أن صدر به قانون، وذلك لإعطاء تفضيل للمنتج المحلي الذي يضم منتج مصري بنسبة 40?، موضحاً أنه سيتم مراجعة عقود المشتريات الحكومية بهدف دعم المنتج المحلي.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بهذا الصدد برئاسته، على أن تعقد اجتماعاتها قريباً لمتابعة هذا الشأن، مضيفاً أنه تم زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل الى 3.7 مليار جنيه بهدف تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم للخارج.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم دفع 400 مليون جنيه متأخرات على الصندوق الخاص بدعم الصادرات قبل شهر، و300 مليون جنيه خلال الشهر الحالي ليصل اجمالي المتأخرات التي تم دفعها 700 مليون جنيه.
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