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مصر تطالب بموقف حاسم لمنع استخدام داعش التواصل الاجتماعى لنشر أفكاره

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مصر تطالب بموقف حاسم لمنع استخدام داعش التواصل الاجتماعى لنشر أفكاره مصر تطالب بموقف حاسم لمنع استخدام داعش التواصل الاجتماعى لنشر أفكاره
شارك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية فى اجتماع مجموعة العمل المعنية باستراتيجية الاتصال بالتحالف الدولى ضد داعش، والتى تبحث التصدى لتحركات التنظيم الإرهابى على وسائل التواصل الاجتماعى والذى تستضيفه العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت ، خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بحسم لمنع استخدام الإرهابيين لوسائل التواصل الاجتماعى لنشر أفكارهم، كما يجب أن يعمل التحالف على مواجهة الخطاب المزعوم للتنظيم.

واقترح أبوزيد على التحالف الدولى عددًا من المقترحات فى هذا الشأن، حيث أكد أن التحالف الدولى ضد داعش بإمكانه أن يلجأ إلى خبراء وفتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء لنشر الفكر الإسلامى الوسطى.

وأوضح أبو زيد، خلال الجلسة على أن التحالف ضد داعش عليه العمل على تطوير رسالته الإعلامية وتعزيز الجهود لنشر الرسائل المضادة ومنع تنظيم داعش من الترويج لرسالته.

وأكد المتحدث خلال الاجتماع على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لمواجهة إرهاب داعش أينما وجد وليس فقط فى سوريا والعراق.

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