أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. توزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين بدائرة العمرانية

Google+ Print
بالصور.. توزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين بدائرة العمرانية بالصور.. توزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين بدائرة العمرانية
شهد مجمع مدارس العمرانية، اليوم الأربعاء، قيام عدد من المرشحين بتوزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين عقب تصويتهم فى لجان الاقتراع.

وفى نفس السياق، يشهد مجمع مدارس العمرانية تواجدًا أمنيًا لقوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب.

ويتنافس فى دوائر الجيزة الـ16 بالجولة الثانية 72 مرشحا لحصد 36 مقعدا بعد فوز مرشح الدقى والعجوزة عبد الرحيم على.

ويبلغ عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الجيزة حوالى 6.4 مليون ناخب فى 2219 لجنة فرعية بـ16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية – البدرشين – الصف – العياط – أطفيح - بولاق الدكرور – العمرانية – الطالبية – إمبابة – العجوزة – الهرم – كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- بالصور..المواطنون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالمحافظات.. إقبال كبير على اللجان فى حلايب.. توافد كبار السن بالمنيا.. تأخر فتح 458لجنة بالبحيرة وأسوان لسوء الأحوال الجوية
>

- تزايد أعداد الناخبات بأوسيم فى جولة الإعادة.. ومخالفات بتوجيه الناخبين
>

- غرفة التنمية المحلية: تأخر لجنة واحدة عن البدء فى موعدها بمحافظة قنا
>

- "عمليات الأقصر": انتظام العملية الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة
>

- محافظ قنا: "الأهالى هيطلعوا الانتخابات.. وعايزين نحتفل بالاستحقاق الثالث"
>

- أسقف مغاغة يدلى بصوته الانتخابى فى جولة الإعادة
>

- مدير أمن الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات فى ثانى أيام جولة الإعادة
>

- محافظ القاهرة يدلى بصوته فى جولة إعادة الانتخابات بالعجوزة
>

- عمليات العدل: بدء فرز صناديق الاقتراع بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم
>

- ياسر برهامى مهددا: انسحاب "النور" من الانتخابات يشكك فى شرعية البرلمان
>

- تأخر فتح 5 لجان انتخابية فى سوهاج لتأخر وصول القضاة
>

- رئيس نادى القضاة: معظم سلبيات الجولة الأولى تلاشت فى الإعادة
>

- "التحالف المصرى": أنصار مرشح للنور ببنى سويف ينظمون حملة طرق أبواب لانتخابه
>

- بالفيديو.. مسن من لجنة انتخابية بالحوامدية: "ربنا ينصر الرئيس السيسى"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة