بالصور.. توزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين بدائرة العمرانية

شهد مجمع مدارس العمرانية، اليوم الأربعاء، قيام عدد من المرشحين بتوزيع وجبات كباب وكفتة وعصائر على الناخبين عقب تصويتهم فى لجان الاقتراع.

وفى نفس السياق، يشهد مجمع مدارس العمرانية تواجدًا أمنيًا لقوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب.

ويتنافس فى دوائر الجيزة الـ16 بالجولة الثانية 72 مرشحا لحصد 36 مقعدا بعد فوز مرشح الدقى والعجوزة عبد الرحيم على.

ويبلغ عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الجيزة حوالى 6.4 مليون ناخب فى 2219 لجنة فرعية بـ16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية – البدرشين – الصف – العياط – أطفيح - بولاق الدكرور – العمرانية – الطالبية – إمبابة – العجوزة – الهرم – كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر".

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