ضبط 36 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى القاهرة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، من حملاتها المرورية، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن العاصمة، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها لإلزام المواطنين بتعاليم المرور.

وشنت إدارة المرور، خلال أسبوع، حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق، حيث أجرى التحليل الطبى لـ310 سائقين، ثبت تعاطى 36 حالة إيجابية للمخدرات، وتنوعت ما بين تعاطى الترامادول والحشيش والبانجو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.