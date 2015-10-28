إصابة 17 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجوار فى سوهاج

شهدت قرية العمايدة دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين عائلة الفيايضة والمسلمية دائرة المركز، تبادل الطرفان خلالها الضرب بالطوب والحجارة والعصى والشوم، مما نتج عنه إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، تم ضبط طرفى المشاجرة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، بلاغا من مركز شرطة المنشاه، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، نتج عنه إصابة 17 شخصا من الطرفين وتمت السيطرة على المشاجرة بمعرفة قوات الأمن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المنشأ بوقوع مشاجرة بين طرف أول عائلة الفيايضة منهم 8 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان عائلة المسلمية منهم 9 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب والتراشق بالحجارة مما نتج عنه إصابتهم، وكلفـت إدارة البحـث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12467 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.